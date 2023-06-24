Вошли в Московскую область: сколько осталось "Вагнеру" до Москвы (инфографика)

Официального подтвеждения того, что вагнеровцы добрались до Московской области, пока что не было.

Вооруженные до зубов боевики ЧВК "Вагнер" продолжают свое движение в сторону Москвы. Они уже свободно чувствуют себя в Ростове, а теперь ряд телеграмм-каналов сообщают, что колонны техники наемников Евгения Пригожина уже зашли в Московскую область и находятся в двух часах от столицы РФ. В частности, телеграмм-канал "Оперативный Донецк" публикует кадры, на которых тентованные военные грузовики едут в сторону Москвы, а также карту продвижения, согласно которой вагнеровцы уже проехали деревню Барабаново (Кашира) в Московской области.

Если верить карте, вагнеровцы уже в Московской области Фото: Соцсети

Отметим, что официального подтверждения от властей этой информации пока что нет, однако каналы публикуют кадры с военной техникой уже в Подмосковье. Оттуда до столицы – не более 100 км.

Ранее боевики ЧВК "Вагнер" прорвали заблокированную дорогу на столицу, где были выставлены грузовики с песком и водовозы. Техника наемников без особых проблем преодолела этот барьер и едет дальше.

По информации телеграмм-канала "Верстка", силы вагнеровцев разделились на две группы и пересекли границу России и аннексированных регионов в двух местах. Первая группа прошла через КПП Новошахтинск в Ростовской области около полуночи, достигла трассы М-4 и по ней к утру добралась до Ростова-на-Дону, где находится штаб ЮВО. Известно, что в этой группе бойцов ЧВК находился Евгений Пригожин. В Ростове он встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Алексеевым.

Вторая группа пересекла границу примерно на 120 км севернее первой на КПП Волошино. Оттуда наемники дошли до города Миллерово и свернули на трассу М-4, чтобы продолжить свой путь в направлении Москвы. По словам собеседников "Верстки", ЧВК "Вагнер" обошла Воронеж по трассе и направилась дальше на север, по пути вступая в столкновения с подразделениями Минобороны. Наемники уже добрались до севера Липецкой области, это – больше половины пути до Москвы.

В Москве готовятся к приезду вагнеровцев. Вдоль Каширского шоссе залегли автоматчики, а на въездах стоит бронированная техника.

Российские военные готовятся встречать вагнеровцев в Москве с автоматами Фото: Скриншот из Telegram

Кроме того, в Сети появилось фото моста через Москву-реку, через который проехать невозможно.

Мост через Москву-реку сейчас выглядит так Фото: Соцсети

Тем временем из Москвы улетают представители власти и элита. Больше всего рейсов – в Санкт-Петербург, Турцию и Дубай.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин обзванивает своих коллег с просьбами о помощи. Президент Казахстана Касима-Жомарта Токаева. Тот уже отказал ему, мотивировав, что это внутренний конфликт России.

Ранее Фокус писал, что глава Кремля также позвонил президенту Турции, пожаловавшись на бунт Пригожина.