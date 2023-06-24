Четвертый лидер за день: Путин пожаловался Эрдогану на попытку военного мятежа

Глава Кремля Владимир Путин рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о попытке военного переворота в России.

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В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что инициатором разговора была турецкая сторона. Также в публикации говорится, что Путин рассказал Эрдогану о ситуации в РФ на фоне вооруженного мятежа.

"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – пишет пресс-служба.

Из данных на сайте Кремля следует, что Эрдоган является четвертым лидером государства, с которым сегодня разговаривал российский диктатор.

Ранее он позвонил Александру Лукашенко, а также президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиоеву.

Военный мятеж в России: что происходит

Вечером 23 июня главарь наемников Евгений Пригожин обнародовал аудиозапись, в которой заявил, что совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

В ночь на 24 июня Пригожин в сопровождении своих бойцов с бронетехникой и танками вошли в Ростов-на-Дону и практически сразу взяли под контроль основные военные учреждения в городе — они оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции на Буденновском, Главное управление МВД по Ростовской области, здание регионального УФСБ, в также администрацию города.

По поводу происходящих событий президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что действия российского бизнесмена Евгения Пригожина является предательством родины в военное время, при этом действия ЧВК "Вагнер" глава Кремля классифицировал как вооруженный мятеж.