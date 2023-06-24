"Крупнейший ядерный арсенал под управлением бандитов": Медведев назвал мятеж Пригожина продуманным

По словам экс-президента РФ Дмитрия Медведева, возникший в РФ кризис выйдет за пределы одной страны, а мир будет поставлен на грань уничтожения.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ прокомментировал мятеж руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он утверждает, что прежде еще не было случаев, когда крупнейший арсенал ядерного оружия находился в руках преступников. Об этом сообщает "РИА Новости".

Российский политик заявил, что мятеж был достаточно продуманным, и потому заявления о "былых обидах, невыполнениях неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ", "ударов" по тыловым расположениям и коррупции среди чиновников, на его взгляд, представляются весьма сомнительными.

"В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов", — сказал Медведев.

Он считает, что возникший кризис в РФ выйдет за российские пределы: "Мир будет поставлен на грань уничтожения".

Но вместе с тем он пообещал не допустить подобных сценариев, "как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам".

Напомним, что 24 июня в своем блоге Дмитрий Медведев назвал вселенской катастрофой военный демарш руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Бывший российский президент настаивает на том, что сейчас россиянам необходимо поддержать действующего главу государства и сплотиться вокруг него.

Также сообщалось, что российская столица готовится встретить "вагнеровцев": дороги перекрываются, устанавливаются блокпосты, ФСБ пытается прослушивать все частные беседы граждан. По данным украинской разведки, полномочия российских силовиков расширены. У них есть возможность проверять частные переписки граждан и проводить задержания на улицах. Есть разрешения на обыски без согласований и силовой доступ в частные и служебные помещения.