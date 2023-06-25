Не поддерживаем ничью сторону: США отменили санкции против "золотого бизнеса" Пригожина, — WSJ

По информации источников издания, Вашингтон не определился с позицией "поддержки" какой-либо стороны внутреннего конфликта в России.

Новые санкции США против наемников ЧВК "Вагнер" в связи с "золотым бизнесом в Африке" будут отложены из-за нежелания Штатов поддерживать чью-либо позицию в вооруженном конфликте внутри РФ. Об этом в субботу, 24 июня сообщает издание WSJ, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

По информации издания, США намерены отложить новые санкции в отношении российской военной группировки наемников ЧВК "Вагнер" после того, как ее основатель и лидер поднял мятеж против Кремля, сообщили источники издания, (издание отмечает, что информаторы опасались, что отсрочка решения может непреднамеренно помочь президенту РФ Владимиру Путину — ред.).

"Вашингтон не хочет, чтобы это выглядело так, будто он становится на чью-то сторону", – цитирует издание слова своего источника.

Также журналисты отмечают, что по словам информаторов, Государственный департамент США планировал в предстоящий вторник, 27 июля объявить о новых назначениях в отношении "золотого бизнеса" пригожинского "Вагнера" в Африке, в том числе в отношении добычи полезных ископаемых, созданной группой боевиков в Центральноафриканской Республике.

"Золотой бизнес" главы ЧВК "Вагнер"

Напомним, в февральской статье Фокуса было описано, что компания Пригожина M Invest получила разрешение на добычу полезных ископаемых, в частности золота, в Судане.

Мятеж главы ЧВК "Вагнер"

В ночь на 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что отправляет 25 тысяч своих наемников против военного руководства РФ. 24 июня, после того, как боевики Пригожина заполонили своими силами некоторые из российских областей (Ростов и Воронежская область) и анонсировали поход на Москву, главарь ЧВК "Вагнер" сообщил, что так называемый мятеж отменяется.

По сообщениям росСМИ, Пригожину предложили отказаться от идеи идти на Москву, а в ответ предложили гарантии безопасности ЧВК "Вагнера"