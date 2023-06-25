Мятеж Пригожина: аналитики назвали два возможных мотива владельца ЧВК "Вагнер"

По мнению аналитиков, так называемый бунт Евгения Пригожина мог быть спектаклем, разыгранным лишь затем, чтобы подтолкнуть ВСУ к наступлению. И попутно выявить неблагонадежные элементы в российских рядах, чтобы основательно зачистить.

Военные исследователи рассмотрели несколько возможных мотивов, которыми руководствовался предводитель наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, устраивая бунт — "марш справедливости", как он это назвал. В публикации Defense Express описаны некоторые из возможных вариантов.

Ликвидация Путина

Есть мнение, что план пригожинского бунта предполагал последующую ликвидацию главы Кремля Владимира Путина при непосредственной поддержке со стороны московского генералитета и силовиков. Был сценарий, при котором в убийстве главы государства могли обвинить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Однако приближенный к Пригожину генерал Сергей Суровикин в ночном обращении попросил все свернуть. Исследователи назвали необычными и действия главы Чечни Рамзана Кадырова, который не сразу осудил Пригожина и его ЧВК.

Исследователи считают, что поход на Москву был заведомо обречен, так как "вагнеровцам" бы не хватило имеющихся боеприпасов, чтобы захватить кремлевское руководство, в том случае если бы они все же добрались до Москвы.

Мятеж напоказ

Аналитики из InformNapalm допускают, что как такового "мятежа" не было, а спектакль с яркими декорациями — перекрытыми дорогами, блок-постами, сбитой авиатехникой и пр. — разыграли лишь затем, чтобы ввести в заблуждение командование ВСУ и подтолкнуть к наступлению. К тому же, такой "мятеж" помог бы выявить неблагонадежных в российских рядах и основательно их зачистить.

Для этого можно было бы пожертвовать несколькими вертолетами и одним самолетом. Упомянутый мотив может объясняться нынешней неустойчивостью кремлевского режима. Такой театральный жест позволяет Кремлю начать охоту на "врагов народа". По очень простому признаку: кто промолчал.

За время пригожинского демарша наемники "из "Вагнера" сбили порядка шести вертолетов и один самолет. При этом погибли 13 пилотов. Российская авиация бомбила нефтебазы, дороги, предпринимались и прочие действия, чтобы преградить путь в направлении Москвы. На окраине столицы РФ устанавливались позиции с автоматчиками, в воздухе над дорогой, ведущей в Москву, летали вертолеты и др.

Напомним, что за день до мятежа Евгения Пригожина зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал отомстить президенту Польши Анджею Дуде после сравнения РФ с диким зверем, которого следует пристрелить. Медведев напомнил, что в XVIII веке за подобное "казнили четвертованием". К слову, в истории государства российского такая практика широко применялась в отношении бунтовщиков, вроде Степана Разина.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко и бывший нардеп Виктор Медведчук помогали Пригожину в бунте.