Отвоевали километровую линию окопов: Жорин рассказал о штурмовых боях под Бахмутом

Российские оккупанты дали бой, поэтому украинские штурмовики выбивали врага из каждого окопа. По словам Жорина, иногда бои были на расстоянии 1-2 метра.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ проводила успешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Бойцы отвоевали километровую линию окопов. Об этом 25 июня сообщил майор Максим Жорин в телеграм-канале.

Бойцы проводили сложную операцию с очень тяжелыми и близкими контактными боями. Кое-где расстояние до врага было 1-2 метра в одном окопе. По словам Максима Жорина, результат действий 1 механизированного батальона позволил освободить километровую линию окопов, а общая площадь освобожденных территорий гораздо больше одного километра.

"Это была сложная операция с очень тяжелыми окопными боями. Бойцы 1 мехбата показали не только слаженность и профессиональные действия, но и характер настоящих штурмовиков. Именно на характере переломили врага. Некоторые бои были на расстоянии 1-2 метра и даже вплотную!" — говорит Жорин.

Офицер также добавляет, что бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады РФ оказывали серьезное сопротивление. Каждый окоп занимался с боями. К тому же оккупанты не знали, что происходило у них в стране, поэтому пытались давать бой как будто так, что кому-то они интересны. Также Жорин подтвердил информацию об уничтожении 3-го батальона 57-й бригады РФ. Почти все солдаты были или ликвидированы, или ранены, или захвачены в плен.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении 25 июня Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Бахмутском направлении 26 июня Фото: deepstatemap.live

Напомним, 24 июня полковник Андрей Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили плацдарм оккупантов в районе Северского Донца и канала Донбасс.

12 июня Билецкий показал кадры штурма позиций российских военных под Бахмутом. Военные 3-й отдельной штурмовой атаковали вражеские окопы.