Дни Путина сочтены: главу Кремля постигнет судьба Ельцина после мятежа Пригожина, – СМИ

Глава ЧВК "Вагнер" разрушил образ Путина как "спасителя" России. Лидеры из СССР редко выживают после переворотов — Михаил Горбачев закрылся на вилле в Крыму, а Борис Ельцин ушел в запой, вспомнили британские журналисты.

Репутация президента России Владимира Путина окончательно разрушена попыткой мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Российский диктатор удержал власть, но Пригожин "необратимо повредил" его влияние. По мнению журналистов, "кремлевские дни Путина сочтены".

"Путинская аура непобедимости и контроля, подорванная его неудавшимся вторжением в Украину, теперь разрушена полностью. Русские любят, чтобы их лидеры были жесткими. Любой признак слабости может быть фатален. Обращение Путина к русским с мольбой о поддержке показали его как слабого", — говорится в публикации.

Миллионы россиян видели в Путине "неукротимого спасителя" и воссоздателя России после распада Советского Союза. Теперь они увидят ущербного и несостоявшегося человека, отметили авторы.

Пострадало и окружение Путина, которое часто пыталось угодить диктатору и выслужиться перед ним. А сейчас они будут смотреть в сторону других потенциальных лидеров РФ.

Авторы The Telegraph вспомнили параллели с другими путчами в странах бывшего СССР. Советские лидеры редко выживают после переворота, даже если он был полностью неудачным, подчеркнули они.

"Запертый на вилле в Крыму Михаил Горбачев пережил переворот сторонников жесткой линии Кремля в августе 1991 года. Он начал стремительно терять власть и за пять месяцев утратил вес советского лидера", — сказано в статье.

А экс-президент России Борис Ельцин направил танки к парламенту после попытки отстранения от власти.

"Это сработало и укрепило его президентство. Но вызванный переворотом хаос поглотил Ельцина — он погрузился в алкоголизм. В новом 2000-м году Ельцин сдался после хаотичных шести лет на посту и отдал власть Путину", — добавили эксперты.

Пригожин говорит, что его мятеж был не госпереворотом, а попыткой разобраться с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимова. По мнению журналистов, как бы ни прикрывался мятеж, Путин – это президент России.

Если кадровые военные РФ вступят в бои с российскими наемниками, Путин навсегда потеряет лидерство, сделали вывод авторы.

Фокус со ссылкой на военных экспертов ранее писал, что план бунта Пригожина мог предполагать убийство Путина при поддержке высшего генералитета и силовиков.

Эксперты из США наоборот считают, что Путин может убить Пригожина. Главу ЧВК "Вагнер" может не спасти переезд в Беларусь.