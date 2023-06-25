Последствия непредсказуемы: Данилов назвал плюсы для Украины от мятежа Пригожина

Секретарь СНБО считает, что Путину для спасения необходимо провести очистку в силовом блоке, устранить группу "Вагнера", ввести военное положение в России и применить массовые репрессии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в неизбежности разрушения России в результате событий, связанных с группой "Вагнер". Он также допускает возможность участия белорусского диктатора Александра Лукашенко в переговорах после окончания войны. Об этом Данилов написал в Facebook.

"Все, что может на России пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", — написал он.

Данилов выражает мнение, что действия Пригожина представляют собой первый этап демонтажа путинской системы, а главарь "Вагнера" лишь является одной из составляющих группы и плана дестабилизации. Эти события представляют серьезную угрозу для текущего политического и социального порядка в России.

По словам секретаря СНБО, в России существует группа недовольных Путиным силовиков, чиновников и олигархов, вчерашний "ростовский марш-бросок" — демонстрация серьезности намерений, возможностей и создание условий для начала процесса властного транзита — добровольного или принудительного.

Секретарь СНБО выражает мнение, что Путину для спасения необходимо провести очистку в силовом блоке, устранить группу "Вагнера", ввести военное положение в России и применить массовые репрессии.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко. Режиму Путина "ножом в спину" нанесен, если не мгновенно, смертельный, но точно неизбежный, хотя и отсроченный во времени, удар", — добавил он.

Фокус со ссылкой на военных экспертов ранее писал, что план бунта Пригожина мог предполагать убийство Путина при поддержке высшего генералитета и силовиков.

Эксперты из США наоборот считают, что Путин может убить Пригожина. Главу ЧВК "Вагнер" может не спасти переезд в Беларусь.