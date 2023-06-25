Проект GMARS: США вместе с Германией разрабатывают РСЗО на базе HIMARS (фото)

Российско-украинская война показала большой спрос в Европе на колесные РСЗО, поэтому Lockheed Martin и Rheinmetall вместе будут создавать новую установку. Уже известно, что в ней будет сразу 12 ракет, а не 6, как в HIMARS.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall объединилась с американской Lockheed Martin, чтобы создать новую РСЗО GMARS. Об этом сообщает Defense News.

Оборонные компании планируют создать реактивную систему залпового огня на базе HIMARS. Разработчики планируют заменить в Германии уже устаревшие РСЗО Mars II. Однако в будущем GMARS будут предлагать европейским странам.

Mars II

Locheed Martin будет поставлять пусковую установку, а Rheinmetall будет изготавливать шасси машины. Отмечается, что российско-украинская война продемонстрировала высокий спрос на реактивную артиллерию во всей Европе.

Меморандум о взаимопонимании между двумя гигантами подписали еще в апреле. Сейчас продолжаются переговоры о замене MARS II. Германия передала Украине 5 пусковых установок, а еще 34 находится на вооружении Бундесвера.

Шасси для GMARS

По словам вице-президента и заместителя по стратегии и развитию бизнеса подразделения ПВО и ПРО Lockheed Martin Говарда Бромберга, GMARS будет иметь преимущество над HIMARS. Немецкое шасси позволит устанавливать сразу два блока по 6 ракет, а не один, как на HIMARS.

После подписания контракта первые 5 РСЗО GMARS могут быть доставлены для испытаний уже в 2025 году. При этом Бромберг говорит, что буква G в названии означает Германию.

Также стороны пытаются достичь высокого уровня унификации с HIMARS, около 80% логистических цепочек будут совместимыми.

Напомним, 23 июня Залужный оценил применение HIMARS против оккупантов за год службы в ВСУ.

Также 23 июня СМИ писали, что Украина получит высокоточные ракеты GLSDB не раньше осени.