"Сегодня год": Залужный оценил применение HIMARS против россиян (видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратил внимание на значение РСЗО М142 HIMARS в войне против России.

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Реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, которые Украина получила год назад, позволяют решать целый спектр задач в борьбе с российскими захватчиками. Об этом сообщил 23 июня в Telegram Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что для украинских воинов честь работать по эффективным и современным системам. Враг больше всего боится именно, когда украинцы применяют эти системы.

"Потому что такая точная техника приближает нашу Победу", — говорится в заметке.

Залужный добавил, что сегодня год, как Украина получила первые реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. Оружие оказалось очень эффективным и сумело большое количество раз поразить российские цели: склады боеприпасов, скопления техники и личный состав противника.

М142 HIMARS в войне с Россией

Вооруженные силы Украины эффективно применяют реактивную артиллерийскую систему M142 HIMARS по российским захватчикам. Благодаря установке оккупанты 22 июня потеряли самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и личный состав на Бахмутском направлении.

В конце апреля ракеты HIMARS попали в здание с офицерами РФ. По словам одного из российских оккупантов, инцидент произошел в 20 километрах от линии боевого соприкосновения. В результате прилета были выведены из строя ретрансляторы и уничтожены WI-FI мосты.

Также украинские бойцы рассказывают, что США ответственно отнеслись к их обучению работы на "хаймарсах". Они утверждают, что оно было простым, доступным языком, а практические навыки они осваивали на учебном полигоне в США. Они заявляют, что эта машина — быстрая и маневренная, в этом ее очевидное преимущество над системами MLRS на гусеничной тяге.

Напомним, 23 июня издание The War Zone сообщило, что по Чонгарским мостам в оккупированном Крыму удар впервые нанесли ракетой GLSDB. Однако в Пентагоне заявили, что вооружение дебютирует не раньше осени.