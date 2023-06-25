"Вы это сделали": президент Сербии обвинил Запад в организации мятежа Пригожина

По словам Александра Вучича, у него нет сомнений в том, что западные страны извне помогали главе ЧВК "Вагнер", ведь у них были большие ожидания от военного переворота.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог поднять мятеж на территории Российской Федерации при помощи западных спецслужб. Такое мнение озвучил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала 25 июня.

По его словам, он обладает информацией, которая гласит, что иностранные спецслужбы участвовали дистанционно в том, что происходило в Российской Федерации и ни у кого не должно быть в этом сомнений.

Кроме того, Александр Вучич убежден, что западные службы замешаны и во многих других вещах, которые происходят на европейском континенте в последнее время.

"А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах. Что отчасти верно – мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали", — говорится в сообщении.

Помощь извне точно была, продолжает президент Сербии, ведь у Запада были большие ожидания на конфликт Евгения Пригожина с военно-политическим руководством Кремля.

Александр Вучич также добавил, что в результате мятежа Россия потеряла "всего семь" вертолетов, но последствия могли быть значительно сильнее.

Напомним, 25 июня сообщалось, что Пригожин может возглавить наступление на Киев из Беларуси. Экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннат считает, что попытка военного переворота в РФ показала слабость Путина, а отправка владельца ЧВК "Вагнер" в Беларусь несет угрозу для Украины.