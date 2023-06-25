Убийство подростков в Бердянске: ВС РФ душили Тиграна Оганнисяна на глазах у бабушки, – СМИ

До убийства подростка обвинили в корректировке огня по позициям российских войск и отвезли в Бердянскую исправительную колонию №77. Ему грозило до 20 лет лишения свободы, рассказал журналистам учитель подростка.

Российские оккупанты в Бердянске били и душили подростка Тиграна Оганнисяна на глазах у его бабушки, а затем увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказал изданию "Буквы" учитель Тиграна.

Речь идет об убийстве двух подростков — Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Захватчики обвиняли их в подготовке диверсии на железной дороге в Мелитополе.

Как утверждает источник издания, 16-летнего Тиграна отвезли в Бердянскую исправительную колонию №77. Его сначала обвинили в якобы корректировке огня по позициям ВС РФ.

Учитель рассказал, что Тигран остался в оккупированном городе, чтобы ухаживать за бабушкой. Журналистам также написала мама Тиграна, сообщив, что оккупанты отпустили его домой.

Россияне хотели отправить в тюрьму несовершеннолетних Оганнисяна и Ханганова. Следственный комитет РФ 24 мая обвинил их в сговоре с целью поддержки ВСУ и подготовке взрыва на железной дороге.

"Ребятам грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. На протяжении "следствия" они должны были ежедневно появляться в отделение "полиции" оккупантов", — сообщило издание.

Напомним, что 24 июня стало известно о перестрелке во временно оккупированном Бердянске, в результате которой погибли два подростка. Оганесян показал в соцсетях видео с автоматом и в тактических перчатках. На кадрах он сказал: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

В Службе розыска детей рассказали, что силовики перед убийством несколько дней пытали Оганнисяна, Ханганова и их семьи.