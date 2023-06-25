Оккупанты убили двух подростков: правозащитники раскрыли детали преследования (фото)

Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова оккупанты обвиняли в подготовке диверсий. Правозащитники говорят, что подростков преследуют с осени. Военные их неоднократно пытали и имитировали их расстрел.

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Российские оккупанты в Бердянске убили двух подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. В Службе розыска детей заявили, что парням грозило заключение до 20 лет по сфабрикованному делу.

Отмечается, что в течение года Служба по поиску детей вместе с правозащитниками в течение года освещали историю преследования Тиграяна Оганнисяна и Никиты Ханганова российскими силовиками. Они добивались максимальной огласки и привлекали внимание международного сообщества.

Оккупанты обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. Однако перед обвинением силовики несколько дней пытали Оганнисяна и Ханганова и их семьи.

Также координатор Медийной инициативы за права человека (МИПЧ) Ольга Решетилова добавляет еще несколько фактов о подростках. В сентябре 2022 года "следователи" похитили Тиграна из дома, где он проживал с бабушкой. Оккупанты его пытали в течение 5 суток. Бабушка каждый день приходила в участок и просила отпустить внука. Но они его не отпускали, более того Тиграна пытали током, вывозили в поле и имитировали его расстрел.

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов

Следователи готовили дело к суду. После обвинения друзей разделили. Никиту хотели обвинить в краже, а Тиграна в подготовке диверсии. Несколько дней назад за подростками приезжал следователь с вооруженным конвоем, но они смогли от них сбежать. Европарламент принимал резолюцию по Тиграну и Никите и требовали у оккупантов, чтобы они выпустили их из оккупации.

Днем перед убийством подростки были в оккупационном отделении полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что парни убиты, мама Тиграна разговаривала с ним. Он ей рассказал, что они гуляют с Никитой и думают над тем, как праздновать День рождения Никиты. Сегодня, 25 июня, парню должно было исполниться 17 лет.

"Сейчас мы видим много несовпадений в фактах, времени, одежде. Тел ребят родители еще не видели. Зато родных со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания ставить под сомнение основную версию следкома о нападении на полицейских. По крайней мере родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео — это постановка для того, чтобы убить ребят", — рассказала Решетилова.

Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей. Также МИПЧ ведет собственное расследование обстоятельств убийства.

Напомним, 25 июня в пророссийских СМИ написали об убийстве двух "проукраинских террористов", одному из которых было 16 лет. На тот момент личность второго погибшего не называлась.

20 июня ВС РФ убили спасателя в Херсоне, который вместе с коллегами расчищал ил после подтопления. Вместе с ним получили ранения еще 8 спасателей.