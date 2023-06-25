Северная Корея предлагала России поддержку в разгоне мятежа ЧВК "Вагнер"

По словам замглавы северокорейского МИД Им Чон Иля, российская власть вместе с народом РФ подавят бунт Евгения Пригожина. А конфликт в Украине он назвал "марионеточной войной" США для уничтожения РФ.

Руководство КНДР предложило РФ помощь в борьбе с недавним мятежом, который устроил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщает BBC.

Замглавы министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль провел встречу с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой. Во время беседы он выразил твердую уверенность в том, что мятеж Евгения Пригожина в РФ будет успешно подавлен.

По словам Им Чон Иля, российская власть вместе с народом РФ преодолеют испытания и выйдут победителями в войне против Украины. Это новейшее послание Пхеньяна в поддержку развязанной Кремлем войны в Украине, которую официальный Пхеньян называет "марионеточной войной" США для уничтожения России.

Как постоянный член Совета Безопасности ООН РФ длительное время выступала против усиления давления в отношении Северной Кореи, в отношении которой из-за ядерных и ракетных программ действуют всевозможные западные санкции.

Напомним, что, в свою очередь, президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в организации мятежа ЧВК "Вагнер". По его словам, он не сомневается, что западные страны извне помогали Пригожину, так как делают ставку именно на военный переворот в РФ.

Также сообщалось, что 7 июня в РФ инициировали расследование таинственного исчезновения жены и ребенка северокорейского дипломата.

В тот же день появилась информация о том, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын издал тайный указ, запрещающий самоубийства в стране. Такие действия граждан, которые страдают от массового голода, северокорейское руководство назвало "изменой социализму".