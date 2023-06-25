"Этой шайке недолго существовать": у Зеленского отреагировали на неудачный мятеж Пригожина

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Путин постепенно теряет власть, а произошедшие накануне события в РФ вскоре снова повторятся, поэтому Киеву не с кем там разговаривать.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что события на территории Российской Федерации еще раз доказывают правильность решения не вести переговоры с Кремлем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 25 июня.

По его словам, Российская Федерация вновь продемонстрировала, что не готова начинать дипломатическое урегулирование войны. Неудавшийся военный мятеж ЧВК "Вагнер" и их главы Евгения Пригожина тому доказательство. Киев не видит никакого смысла вести переговоры с Москвой, ведь Владимир Путин уже теряет постепенно власть.

"Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а об стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина", — говорится в сообщении.

В Российской Федерации сложилась шаткая ситуация, которую контролировать практически невозможно, а это значит то, что власть Кремля, которая "держится по инерции и на честном слове", вскоре может окончательно пасть.

"Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра", — добавил Михаил Подоляк, намекая на продолжение беспорядков.

Напомним, 25 июня секретарь СНБО Алексей Данилов назвал плюсы для Украины от мятежа Пригожина. По его словам, Путину для спасения необходимо провести очистку в силовом блоке, устранить группу "Вагнера", ввести военное положение в России и применить массовые репрессии.