"Передает всем привет": Пригожин не выходит на связь после провального мятежа

Последний раз главу ЧВК "Вагнер" видели во время выезда из Ростова на автомобиле. В аудиозаписи 24 июня он говорил о развороте колонн и отходе в полевые лагеря.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин по состоянию на 25 июня недоступен для связи, но передает всем привет. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в ответ на запрос журналиста канала RTVI.

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", — ответили у Пригожина.

О местонахождении Пригожина публично ничего не известно с вечера 24 июня. В последний раз его видели, когда он покидал Ростов на автомобиле, где он сейчас — неизвестно.

Последнее аудиосообщение Пригожина его пресс-служба публиковала в Telegram 24 июня в 20.25 по московскому времени. Глава ЧВК говорил о развороте колонн и отходе в полевые лагеря.

Напомним, что из-за мятежа Пригожина НАТО пришлось звонить министру обороны России Сергею Шойгу. В центре внимания был вопрос более чем 1,4 тысячи ядерных боеголовок.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, Евгений Пригожин мог поднять военный мятеж в России благодаря помощи спецслужб Запада.