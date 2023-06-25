Бунт Пригожина: НАТО контактировало с Шойгу из-за ядерных рисков, – СМИ

Представители Альянса вынужденно пошли на контакт с Минобороны РФ из-за риска полного хаоса в Москве. Главное внимание посвятили более 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению.

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Минобороны России получило звонок из НАТО после начала военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщили источники итальянского издания La Repubblica.

Авторы публикации утверждают, что Альянс вынужденно пошел на контакт из-за риска полного хаоса в Москве и угрозы ядерной эскалации. Представители НАТО говорили с министром обороны Сергеем Шойгу.

США и их союзники согласились в необходимости избежания риска эскалации и предотвращения ядерного инцидента. Члены НАТО видели риск нестабильности в Кремле, говорится в тексте.

"Неслучайно среди неформальных контактов штаба Альянса оказался и министр обороны Сергей Шойгу. Цель состояла в создании сети, способной защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надежным собеседником", — говорится в статье.

Главное внимание Запада в разговоре с Минобороны РФ было сосредоточено на более чем 1,4 тысячи ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению, добавили источники La Repubblica.

Но после мирного соглашения с Пригожиным и отвода его наемников тревога не прекратилась. "Вагнеровцы" должны вернуться в полевые лагеря, заключили авторы.

Отметим, что в Киеве уверены в неизбежности развала России после мятежа наемников Пригожина. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, "казус Пригожина" запустит процессы с непредсказуемыми последствиями для Кремля.

Британский генерал лорд Ричард Даннат 25 июня заявил о возможной атаке ЧВК "Вагнер" на Киев с Беларуси. Перемещение "повара Путина" в Беларусь вызывает серьезную озабоченность.