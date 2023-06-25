"А чего это говорят, что ты слился?": возмущенные бойцы "Шторм Z" обратились к Пригожину (видео)

Заключенные, ранее поддержавшие мятеж в России, разъярены из-за решения Евгения Пригожина его "свернуть". Бойцы, последовавшие за главой ЧВК "Вагнер", уже получают угрозы.

Российские заключенные, воюющие в составе группировки "Шторм Z", записали видеообращение к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Они разъярены из-за того, что глава "вагнеровцев" якобы подставил их, отказавшись от амбиций довести военный мятеж до Москвы. Об этом известно из видео, опубликованного в соцсетях.

"Весь "Шторм Z" за тебя готов был горой идти, и не только "Шторм Z", и твои пацаны, а ты куда-то срулил. Нас тут командиры гнобят, тушат. Так вообще не делается", — заявил один из заключенных.

Он отметил, что Пригожина кроме как "нелюдью" назвать нельзя.

"Если это не так, покажи свое мужицкое", — призвал боец.

Другой мужчина сказал, что "хорошие люди это просто так не оставят", и рассказал, что бойцы "Шторм Z" уже получают "обещания" относительно будущего. Очевидно, речь идет об угрозах со стороны руководства за участие в попытке государственного переворота на территории РФ.

"Ты подставил нас и своих ребят... Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают "хорошую жизнь", думаю, так же как и твоим пацанам", — заявил узник.

Напомним, 25 июня президент Сербии Александр Вучич обвинил западные спецслужбы в причастности к военному мятежу в России. Саму попытку переворота он назвал "ножом в спину в самый трудный момент".

Также 25 июня секретарь СНБО Алексей Данилов написал в соцсетях, что "казус Пригожина" может спровоцировать непредсказуемые последствия.