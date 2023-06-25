"Для Украины приближается мир": военный мятеж Пригожина ослабил режим Путина, — МИД Италии

По словам главы ведомства Антонио Таяни, события внутри РФ показали, что миф о единстве Кремля закончился и теперь они будут расплачиваться за проблемы и противоречия военного аппарата.

Миф о том, что Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным объединенная закончился навсегда и военный мятеж Евгения Пригожина это показал. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Il Messaggero 25 июня.

По его словам, субботние события показали слабость всей Москвы и российской власти, а это в будущем может положительно сказаться на ситуации в Украине и помочь в освобождении оккупированных территорий.

"Путин теперь слабее, для Украины приближается мир. С мифом о единстве путинской России покончено. Эта внутренняя эскалация разделяет русских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", — говорится в сообщении.

По результатам мятежа, продолжает глава МИД Италии, можно смело заявить о том, что российский фронт стал более слабым, нежели был накануне, а значит есть надежда на то, что мир стал ближе к Украине.

Осталось немного подождать, чтобы понять, какие шаги Российская Федерация будет предпринимать в Украине дальше.

"Это (вторжение в Украину – ред.) оказалось бумерангом для Путина. Россияне не смогли победить, они провалили блицкриг. Теперь они расплачиваются за проблемы и противоречия военного аппарата", — продолжил Антонио Таяни.

Напомним, 25 июня сообщалось, что Северная Корея предлагала России поддержку в разгоне мятежа ЧВК "Вагнер", а конфликт в Украине они называют "марионеточной войной" США для уничтожения РФ.