Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку через родственников

Адвокат утверждает, что правильно врученной считается только полностью заполненная повестка. Этот документ сотрудник ТЦК должен передать призывнику лично в руки и дождаться, когда человек распишется за его получение.

Представители ТЦК (военкомы) не имеют права вручать повестку о мобилизации, уточнении учетных данных или прохождении медкомиссии никому, кроме человека, которому она предназначена. Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Юрист в своей авторской колонке объяснил украинцам, могут ли вручать военнообязанным повестки не лично, а через их родственников.

"Законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, места вручения и кругу лиц, которые могут их вручать. А вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством", — подчеркнул юрист.

Он объяснил, что вручение повесток регулирует Постановление Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" № 1487 от 30 декабря 2022 года. Он предусматривает, что представители ТЦК не могут вручать такие документы как повестки членам семьи, родственникам и близким военнообязанного.

Маринич обратил внимание на то, что представители ТЦК (военкомы) могут вручать все три вида повесток только военнообязанным мужчине или женщине. При этом после получения такого документа человек лично ставит подпись.

Напомним, раньше украинцам объяснили, имеют ли право мужчин без повестки удерживать в военкомате. Так как в Украине есть случаи, когда сотрудники ТЦК задерживают мужчин, а затем держат в военкомате без права покинуть территорию, запугивают и склоняют к подписанию согласия на прохождение военной службы.

Кроме того, 16 мая юрист ОО "Юридическая сотня" рассказала, могут ли вручить повестку о мобилизации студентам и преподавателям. Она также разъяснила, какая ответственность ожидает украинцев, которые проигнорировали повестку в ТЦК.