Под Курском сбили БПЛА, который летел на Москву, — росСМИ (фото)

Беспилотник сотрудники "Росгвардии" сбили в окрестностях деревни Гирьи Курской области. БПЛА нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование.

В субботу, 24 июня, в сторону Москвы двигался беспилотный летальный аппарат со взрывчаткой, но до цели он не долетел. Информацию об этом опубликовало медиа Mash в воскресенье, 25 июня.

РосСМИ пишет о том, что беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование.

"Исходя из направления и дальности полета такого БПЛА (до 800 км), его целью была (российская, — ред.) столица", — пишет медиа.

Журналисты добавили, что до Москвы БПЛА не долетел. Сотрудникам "Росгвардии" удалось его приземлить в Курской области около деревни Гирьи. Дрон уничтожили на месте.

Пока неизвестно, с какой именно отправной точки беспилотник летел в сторону российской столицы. По состоянию на сейчас ни отряды РДК, ни украинские военные не взяли на себя ответственности за запуск БПЛА.

Отметим, что кумулятивный заряд КЗ-6 зачастую используют для атак на военное и промышленное оборудование. А при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.

В Курской области сбили беспилотник Фото: Mash

Напомним, 25 июня российские власти заявили о том, что военным удалось перехватить 4 БПЛА над Курском. В атаке беспилотников обвинили Украину. Вероятными целями беспилотников были военные объекты РФ, утверждают россияне.

А 23 июня губернатор Курской области заявил, что над Курском сбили беспилотник. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ПВО России сбила некий дрон. Местные жители выложили в сеть видео со взрывами.