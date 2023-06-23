Взрывы в РФ: над российским Курском сбили беспилотник, — губернатор (видео)

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ПВО России сбила некий дрон. Местные жители выложили в сеть видео со взрывами.

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В ночь на 23 июня над российским Курском силы ПВО РФ сбили некий беспилотник. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт у себя в Telegram.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!" — написал он.

Ранее местные жители публиковали в сети видео со взрывами в городе.

В российском Курске слышали взрыв

Позже, в о1:42 Старовойт написал, что силы ПВО ВС РФ сработали еще раз.

"Система ПВО еще раз сработала в небе Курска", — написал он.

Также в сети появилось новое видео, на котором можно услышать громкий взрыв и увидеть падение осколков.

В российском Курске слышали взрыв

Напомним, что 19 июня сообщалось, что Белгородская и Курская области попали под сильный обстрел. По данным журналистов, одна женщина погибла и еще семеро жителей города Валуйки получили различные ранения. В результате обстрела также была повреждена ЛЭП, из-за чего десятки домов остались без света.

Кроме того, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что в России боятся нового украинского БПЛА. По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, в РФ уже появились внутренние переселенцы, так как россияне больше не уверены в своей ПВО.