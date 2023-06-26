"Путин лично пошатнулся": экс-директор ЦРУ посоветовал Пригожину избегать открытых окон

Американский генерал убежден, что Евгению Пригожину удалось пошатнуть правительство РФ, однако на подходе к столице из-за отсутствия ожидаемой поддержки у него "сдали нервы".

Мятеж Евгения Пригожина пошатнул лично президента РФ Владимира Путина, однако у главы ЧВК "Вагнер" "сдали нервы". Об этом заявил бывший руководитель ЦРУ и генерал армии США в отставке Дейвид Петреус, сообщили 25 июня в "Голос Америки".

"Ясно, что у Пригожина сдали нервы. Он был... примерно в двух часах езды от окраин Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание, хоть и вызвало аплодисменты, не вызвало такой поддержки, на которую он надеялся. И снова он решил принять соглашение. Он отказался от этих усилий", — сказал американский генерал.

Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что Путин, вероятно, сбежал из Москвы из-за военного мятежа, организованного Пригожиным.

"Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления Российской Федерацией. Кто знает, куда это может пойти сейчас", — отметил Петреус.

Бывший руководитель ЦРУ намекнул, что Пригожину может грозить ликвидация в Беларуси.

"Пригожин сохранил свою жизнь, но потерял группу Вагнера, и ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается", — предположил он.

Напомним, 25 июня с белорусского аэродрома "Мачулищи" вылетели пять российских самолетов. Ранее они прибыли из Пскова и могли быть предназначены для переброски военных сил страны-агрессора.

26 июня в соцсетях опубликовали комментарий Евгения Пригожина о результатах попытки госпереворота на территории РФ. По его словам, "вагнеровцы" всех "взбодрили".