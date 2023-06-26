ВСУ с начала наступления освободили на юге Украины 130 кв. км территории, — Минобороны (карта)

На Мелитопольском и Бердянском направлениях ведутся активные боевые действия. Силы обороны за последние семь дней выравнивали линию фронта и улучшали оперативно-тактическое положение.

Силы обороны продолжают наступательные действия на юге Украины, а именно — на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошлую неделю площадь освобожденной территории на этому участке фронта увеличилась на 17 кв. км, а с момента начала наступления на юге она составляет 130 кв. км. Об этом 26 июня сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"За последние семь дней на этих направлениях Силы обороны выравнивали линию фронта и улучшали оперативно-тактическое положение, и в результате этого было освобождено 17 кв. км. Если оценивать в общем за время проведения наступательных действий на юге, то освобождено около 130 кв. км", — сообщила Маляр.

В свою очередь на Таврическом направлении противник атаковал позиции украинских защитников 150 раз и произвел 4000 обстрелов. Вместе с тем украинские подразделения ракетных войск и артиллерии на этом направлении выполнили почти 9000 огневых задач.

По словам замминистра, такая активность боевых действий наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются украинские бойцы, буквально "прогрызая каждый метр" территории при продвижении вперед.

Южный фронт Украины. Источник: deepstatemap.live

Российские войска оказывают упорное сопротивление, неся большие потери в живой силе и технике. За прошедшую неделю враг потерял сотни единиц техники, среди которых танки, вертолеты и артиллерийские системы, отметила Маляр.

Кроме того Силы обороны нанесли 110 ударов по районах сосредоточения личного состава ВС РФ, уничтожили 17 единиц ЗРК, нанесли удар по 11 пунктам управления та поразили 7 складов с боеприпасами.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников 25 июня заявил, что контрнаступление ВСУ как таковое еще не начиналось и все, что происходит сейчас на фронте — это лишь подготовительная операция.