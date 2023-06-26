Мобилизация в Украине: каким будет наказание, если не явиться в ТЦК в 10-дневный срок

Правозащитник Ростислав Кравец считает, что все эти приказы местных ТЦК свидетельствуют, что они должным образом не выполняют своих обязанностей и не могут самостоятельно вести учет граждан и выполнить мобилизационный план.

В нескольких областях Украины, в частности, в Киеве на днях военнообязанных обязали явиться в ТЦК и СП в 10-дневный срок. Требование касается всех граждан, которые ранее не получали персональных повесток или мобилизационных распоряжений. Такую инициативу ТЦК прокомментировал правозащитник Ростислав Кравец.

"Вероятно, те люди, которые отвечают за мобилизацию, так сказать, "запороли" ее и сейчас пытаются показать, что они что-то делают. Все эти приказы местных ТЦК свидетельствуют об одном — что именно эти ТЦК должным образом не выполняет свои обязанности. Это оправдание, что ТЦК не может самостоятельно учесть граждан и выполнить мобилизационный план", — предположил адвокат.

Адвокат говорит, что за неприбытие в указанный срок в ТЦК и СП никто не понесет ответственности, поскольку военнообязанный должен лично получить повестку, или если его ознакомили с повесткой на работе. По его мнению, в этом случае речь идет больше о "психологической истории".

Ранее сообщалось, что в Киеве в Оболонском районе ТЦК издал приказ о проведении мобилизации на территории района. Мужчин обязали явиться в ТЦК в 10-дневный срок. В случае неявки без уважительных причин угрожают привлечь к ответственности согласно законодательству и передать для розыска.

Ранее сообщалось, что из-за решения совета обороны области о постановке на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет на Ивано-Франковщине мужчинам призывного возраста запретили оказывать медицинскую помощь пока они не принесут разрешение с ТЦК.