В Минобороны Украины сообщили, куда РФ перебрасывает войска, задействованные в мятеже Пригожина

Российское командование из-за политического кризиса и попытки военного переворота собирало подразделения с востока Украины и пыталось переместить их в Московский регион.

Российские войска, которые снимали с позиций и отправляли для подавления военного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, возвращают снова на восток Украины. Об этом в телемарафоне сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", — рассказала она.

По ее информации, из-за того, что события в РФ очень быстро исчерпали себя, войска РФ снова возвращают на восток.

"Это из того фактажа, который мы видим", — сказала Маляр.

По словам заместителя министра обороны Украины, на востоке в течение прошлой недели ВСУ проводили успешные наступательные действия. На четырех направлениях — Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях продолжаются активные боевые действия. В течение прошлой недели на этих направлениях произошло более 250 боестолкновений. На нескольких участках фронта Силы обороны начали контрнаступательные действия и по каждому из этих направлений есть продвижение. По словам Анны Маляр, потери россиян в 8 раз больше, чем потери ВСУ.

Напомним, что главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина могут устранить в Беларуси в ближайшее время, а сам Александр Лукашенко не контролирует даже собственных силовиков.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин считает свой поход на Москву удачным и таким, что смог взбодрить общество.