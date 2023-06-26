Мариупольская 56-я бригада уничтожила российский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Украинские аэроразведчики смогли обнаружить комплекс, несмотря на попытки оккупантов его скрыть.

Артиллерия 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщает народный депутат Юрий Мисягин.

Сначала аэроразведчики обнаружили вражеский зенитно-ракетный комплекс, а затем передали координаты артиллеристам для уничтожения. Меткий выстрел привел к тому, что у машины взорвался боеприпас и она ярко вспыхнула.

"Как оккупанты не пытались его спрятать, но все равно операторы "птицы" смогли обнаружить, а артиллерия Мариупольской 56-й бригады ВСУ уничтожить", — подписал видео Мисягин.

ЗРК "Стрела-10" — это советский комплекс для сухопутных войск малого радиуса действия. Максимальная дальность поражения ракеты составляет от 800 метров до 5 километров. Вероятность поражения цели составляет 0,3-0,6. При этом объект должен быть на высоте не более 3500 метров. Боевая часть противоракеты составляет 3 кг.

По данным проекта Oryx, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли 17 ЗРК "Стрела-10", из которых 4 стали трофеями для ВСУ.

Напомним, в Воздушных силах заявили, что с начала июня потерян один самолет, а не 20, как утверждают в ВС РФ.

26 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили на юге Украины уже 130 квадратных километров.