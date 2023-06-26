Тела завозят грузовиками: городской голова Мелитополя рассказал, где хоронят погибших оккупантов

Для сокрытия реальной цифры потерь в войне против Украины, на Запорожье российские оккупанты роют братские могилы, сообщил Иван Федоров.

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские оккупанты пытаются скрыть потери ВС РФ. Тела погибших свозят грузовиками. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, одна из таких могил вырыта между Токмаком и Молочанском. Туда российские оккупанты свозят трупы и хоронят их.

Также Иван Федоров отметил, что в оккупированной части Запорожской области появляется все больше военных госпиталей.

"Только за прошедшую неделю их открыли под Веселым и под Пологами в школе и детском саду. Оперируют раненых прямо в столовых", — говорит Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Напомним, что по итогам последних 7 дней общие потери ВС РФ по сравнению с украинскими были в восемь раз выше. По данным Министерства обороны, российские войска пытались продвигаться на 5 направлениях, а Силы обороны Украины наступают на юге и востоке Украины.

Ранее сообщалось, что российское командование в своих сводках ежемесячно сообщает о 20 сбитых самолетов ВС Украины. В Воздушных силах сообщили, что в начале июня ВСУ потеряли один самолет.