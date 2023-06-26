Бойцы ВСУ освободили Ровнополь и продвигаются дальше, — Минобороны

По данным украинских СМИ, на левой и правой стороне от поселка расположены населенные пункты, которые также находятся под контролем Сил обороны.

Украинские защитники взяли под контроль населенный пункт Ровнополь, расположенном в Волновахском районе, Донецкой области. Силы обороны продолжают продвижение на этом направлении, сообщила 26 июня замминистра обороны Анна Маляр.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", — говорится в сообщении.

Как отметили в АрміяInform, на левой и правой стороне от поселка расположены населенные пункты, которые также находятся под контролем украинских защитников.

Отметим, что Ровнополь стал девятым населенным пунктом, об освобождении которого сообщили в Минобороны после начала наступательный действий ВСУ на юге. Перед этим украинские защитники взяли под контроль Новодаровку, Леводное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Нескучное, Лобковое и Пятихатки.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в последнее время бойцы ВСУ на юге Украины вели операции по выравниванию линии фронта. За минувшие семь дней украинские защитники увеличили площадь освобожденной территории на 17 кв. км, а всего с момента наступления она составила 130 кв. км.

Также Маляр рассказала о потерях российской армии за последние семь дней. По ее словам, потери ВС РФ по сравнению с украинскими были в восемь раз выше. Враг потерял 17 ЗРК, 11 пунктов управления и 7 складов с боеприпасами.