ВСУ закрепились на левом берегу Днепра возле Антоновского моста, – "военкор" РФ (фото)

По словам российского пропагандиста Романа Романова, ВСУ вернули контроль над дачами под Алешками, а работу российской авиации можно охарактеризовать как "все мимо".

Вооруженные силы Украины закрепились на левом берегу Днепра возле Антоновского моста. Об этом сообщает российский пропагандист Роман Романов в Telegram.

"Дачи под Алешками – снова полностью под физическим контролем противника", – говорится в публикации.

Также "корреспондент" опубликовал фото роты Z, которую позавчера безуспешно пытались отправить на их штурм. По словам Романова, двое солдат были даже без обуви.

Кроме того, пропагандист добавил, что под контролем Украины находятся район моста под Алешками, а также берег Голой Пристани.

"Итого: противник начал активные наступательные действия на левом берегу Днепра. Работу нашей авиации на участке можно охарактеризовать, как "все мимо", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях ведутся активные боевые действия. По ее словам, за время проведения наступательных действий на юге освобождено около 130 кв. км.

В этот же день Маляр сообщила, что украинские защитники взяли под контроль населенный пункт Ровнополь, расположенный в Волновахском районе, Донецкой области.