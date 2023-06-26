Минирование Запорожской АЭС: пошаговая инструкция для украинцев на случай подрыва

По словам главы МВД Игоря Клименко, даже при самом страшном сценарии главное сохранять спокойствие, чтобы продолжать действовать по инструкции.

Последние несколько дней представители власти делают заявления о критической ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов. Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона провел короткий инструктаж на случай катастрофы, где рассказал, что в первую очередь делать украинцам.

По его словам, в первую очередь нужно сохранять спокойствие. Это ключевое правило поможет вовремя включить голову и не забыть главные правила для спасения жизни себе и своим близким.

"Сохраняем спокойствие и слушаем, что мы будем вам говорить", — говорится в сообщении.

Важно понимать, что в случае взрыва на Запорожской АЭС, тот радиоактивный фон, который будет выброшен в воздух, будет сохраняться приблизительно в течении одних суток. После этого он уменьшится примерно на 80%.

"За это время, если не будет эвакуационных мероприятий, то мы говорим о том, что каждый гражданин должен закрыться у себя в помещении, закрыть вентиляционные системы, выключить кондиционеры, обогреватели и так далее", — продолжил Игорь Клименко.

Также мокрой тряпкой или скотчем нужно заделать все отверстия, которые есть в домах или квартирах.

В Министерстве внутренних дел отметили, что в том случае, если россияне решатся на эту катастрофу, будет выдана четкая инструкция с указаниями и правилами поведения на этот период времени.

Смотреть с: 1:20

Напомним, 25 июня глава ГУР Кирилл Буданов озвучил сроки катастрофы на Запорожской АЭС. Существует риск того, что ВС РФ могут осуществить теракт на ЗАЭС с утечкой радиации, чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.