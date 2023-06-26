Это ускорит процесс: Кулеба назвал три условия для поражения России в войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, где выделил самые главные факторы, обеспечивающие поражение РФ в войне.

Для того чтобы Россия не победила в войне, международным союзникам следует, в частности, предоставлять Украине все необходимое оружие и усиливать санкции против государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, назвал три условия для поражения России. Он отметил, что переворот в России наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина.

Теперь для победы Украины в войне необходимо:

Оказывать Украине необходимую военную помощь,

Усиливать санкционное давление против страны-агрессора,

Демонстрировать решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и становления демократического мира.

Министр отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца: "Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории".

Напомним, что, по словам главы оборонного ведомства, поляки наблюдают как минимум конец эпохи лидера Кремля, однако империалистические тенденции Путина еще актуальны и в полной силе. Российская агрессия по отношению к Украине доказала, что другие страны не смогут ни в коем случае доверять Кремлю.

Напомним, 15 мая Столтенберг назвал условие, при котором Украину примут в НАТО. Генсек Альянса считает, что необходимо, чтобы Вооруженные Силы Украины были полностью совместимы с армией НАТО. Однако самая главная задача сейчас – обеспечить победу в войне над Россией.