ВСУ выбили россиян из западного берега канала "Северский Донец − Донбасс", — Сырский (видео)

Украинские бойцы разгромили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. В результате атаки оккупанты потеряли более 30 убитыми и полсотни ранеными.

Украинским военным удалось зачистить от российских оккупантов плацдарм на западном берегу канала "Северский Донец − Донбасс". Об этом написал в Telegram 26 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала "Северский Донец − Донбасс", — коротко отметил военачальник.

Сырский показал видео, снятое камерой GoPro бойцами 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Именно они разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Сначала на кадрах показывают безрезультатные прилеты российских снарядов по позициям защитников. Далее бойцы забирают раненого с поля боя и грузят на бронемашину.

"Отличная работа, а также успешная эвакуация раненого", − заметил Сырский.

Канал "Северский Донец − Донбасс" находится рядом с Торецком

Напомним, что командир 3-й ОШБр, полковник Андрей Белецкий 24 июня рассказывал о потерях в рядах ВС РФ в результате освобождения территории канала. В батальоне 57-й гвардейской мотострелковой бригады более 30 убитых, десяток пленных и полсотни раненых.

По данным Минобороны Украины, 24 июня ВСУ одновременно наступали на нескольких направлениях фронта. Вражеская армия безуспешно пошла в атаку на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях.