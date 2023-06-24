"Наступали на нескольких направлениях": в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Украинским защитникам удалось продвинуться по меньшей мере на шести направлениях в восточной операционной зоне.

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В субботу, 24 июня, Вооруженные силы Украины одновременно наступали на нескольких направлениях. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Telegram.

Она проинформировала, что Восточная группировка войск сегодня одновременно начала наступление на нескольких направлениях: Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки.

По словам военной чиновницы, во всех направлениях ВСУ удалось продвинуться вперед.

Маляр также отметила, что ВС РФ пытались наступать на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях, однако успеха не имели.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях российские оккупанты наносили авиационные удары и осуществляли обстрелы из артиллерии.

Что касается южного фронта, там, по словам замминистра, по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Россияне прилагают много усилий для обороны и несут значительные потери в живой силе, а также вооружении и технике.

Напомним, 23 июня заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что активные боевые действия на фронтах Украины продолжатся в течение следующих 2-3 месяцев, при этом ожидаются как наступательные, так и оборонительные действия со стороны Сил обороны.

Ранее Скибицкий рассказал о приоритетных целях российских оккупантов. По его мнению, ВС РФ продолжит наносить ракетные удары с целью сдержать контрнаступление Сил обороны.