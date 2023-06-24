Наша цель — освободить все территории: в ГУР рассказали о планах ВСУ на ближайшие месяцы

В свою очередь, противник будет цепляться за оккупированные территории и пытаться выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, чтобы потом заявить о "выполнении задач СВО".

Related video

Активные боевые действия на фронтах Украины продолжатся в течение следующих 2-3 месяцев, при этом ожидаются как наступательные, так и оборонительные действия со стороны Сил обороны. Их цель — полное освобождение оккупированных территорий. Об этом 23 июня заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию РБК.

Замначальника ГУР отметил, что противник, вероятно, будет пытаться с одной стороны удерживать захваченные территории, а с другой — продвигаться к границам Луганской и Донецкой областей. После чего Кремль может объявить об "успешном завершении специальной военной операции", считает Скибицкий. Однако Вооруженным силам вряд ли удастся реализовать свои планы.

"У них есть проблемы с комплектованием, прежде всего вооружением и военной техникой. Новые подразделения, части и соединения необходимо соответствующим образом оснастить вооружением, техникой", — отметил Скибицкий.

По его словам, сейчас украинская разведка наблюдает, что то вооружение, которое снимается со складов хранения, с арсеналов, требует ремонта, совершенствования и модернизации. В то же время именно с этим у противника существуют проблемы.

Между тем украинское командование будет ориентироваться на середину лета, когда можно будет увидеть, смог ли противник ввести новые подразделения в бой или нет. В свою очередь в Минобороны РФ уже заявили о реформировании и восстановлении Ленинградского и Московского военных округов.

"После этого можно будет и делать оценку возможностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию", — подытожил Скибицкий

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о приоритетных целях российских оккупантов. По его мнению ВС РФ продолжит наносить ракетные удары с целью сдержать контрнаступление Сил обороны.