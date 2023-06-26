Укрепление НАТО: Германия хочет на постоянной основе разместить в Литве 4000 своих солдат

Министр обороны Германии Писториус заявил, что ФРГ готова постоянно размещать в Литве мощную бригаду.

Министр обороны Германии Борис Людвиг Писториус сообщил о том, что планируется отправить дополнительно около 4000 солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО, пишет Bild.

"Германия готова постоянно размещать в Литве мощную бригаду", — заявил министр обороны Борис Писториус во время визита в столицу Литвы Вильнюс.

Он также добавил, что это является "большим вызовом" и "не вопросом нескольких месяцев". В то же время он не уточнил, когда именно немецкая бригада будет дислоцирована в Литве.

Обязательным условием является создание необходимой инфраструктуры для размещения военнослужащих и учебных помещений.

Пока Бундесвер разместил в Литве на постоянной основе только так называемый штаб бригады.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что его страна ведет работу по увеличению численности военных немецкой бригады, дислоцированной в Литве.

Еще в июне 2022 года федеральное правительство заявило, что у него есть боевая бригада, готовая защитить Литву в случае нападения. Но пока неясно, должны ли солдаты бундесвера постоянно находиться в Литве.

Известно, что после бунта в России ПВК "Вагнер", Науседа потребовал укрепить восточный фланг НАТО. "Мы имеем дело с большим государством, ядерным государством, и любые внутренние беспорядки имеют неизбежные последствия для безопасности окружающих государств", — сказал президент Литвы.

25 июня Фокус писал о том, что НАТО контактировало с министром обороны РФ Сергеем Шойгу из-за ядерных рисков. Минобороны России получило звонок из НАТО после начала военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ранее, 5 июня, сообщалось о том, что Литва анонсировала новый пакет военной помощи Киеву. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна готовит для Украины новый пакет военной помощи, который включает в себя миллионы единиц боеприпасов.