Теробороновцы уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" (видео)

Комплекс способен зафиксировать технику в темное время суток на расстоянии до 8 км и осуществлять корректировку огня, поэтому мешает продвижению украинских войск.

Военнослужащие 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны отличились успешной ликвидацией комплекса видеонаблюдения "Муром-М". В пресс-службе подразделения в Facebook сообщили подробности.

Специалисты провели систематические мероприятия по выявлению важных целей средствами аэроразведки. На этот раз успешные действия позволили распознать и уничтожить технологическую систему российских захватчиков, которая предназначена для визуального наблюдения на большом расстоянии. "Муром-М" был оснащен камерой с опцией зума и тепловизором.

Поражение комплекса "Муром-М" беспилотником обеспечило в целом украинским войскам преимущество над врагом. Это существенно снизит уровень возможностей противника визуально контролировать действия наших подразделений.

Защитники рассказали, что и в дальнейшем создают условия для скрытого перемещения и продвижения в направлении освобождения родной земли. Соответствующие действия позволят создать условия для наступления.

"Ежедневно уничтожая врагов и их технические средства шаг за шагом приближаем нашу Победу!" — говорится в сообщении.

Технология способна работать независимо от других систем с высоких объектов, таких как башни и элеваторы. Размещают систему оккупанты и на высоких мачтах в открытом поле. Его возможности включают обнаружение человека на расстоянии до 10 км с помощью обычной камеры. Телповизор предоставляет такую возможность на расстоянии 4 км. Комплекс способен зафиксировать технику в темное время суток на расстоянии до 8 км и осуществлять корректировку огня.

Напомним, 19 июня спецназовцы СБУ уничтожили станцию россиян "Муром-М", а заодно и 4 БМП с экипажем. Российские оккупанты разместили станцию наблюдения на линии соприкосновения, но ее обнаружила аэроразведка СБУ и отработала по ней с дрона. Комплекс радиоэлектронной разведки подразделения захватчиков разместили вблизи линии соприкосновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских военных.