Спецназовцы СБУ уничтожили станцию россиян "Муром-М", а заодно и 4 БМП с экипажем (видео)

Российские оккупанты разместили станцию наблюдения на линии столкновения, но ее обнаружила аэроразведка СБУ и отработала по ней из дрона.

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На одном из направлений российские оккупанты остались без еще одной станции наблюдения. Ее "отминусовали" спецназовцы СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что оперативная группа 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях уничтожила российскую станцию "Муром-М" и 6 единиц бронетехники. Для этого бойцы использовали ударные дроны.

"Комплекс радиоэлектронной разведки оккупанты разместили вблизи линии столкновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских военных. Также наши воины "отминусовали" еще 4 вражеских БМП-2, 2 МТЛБ вместе с 16 членами экипажа и минометный расчет", — говорится в сообщении.

Станция "Муром-М"

Муром-М — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику противника. Станция снабжена оптической камерой с хорошим зумом. Она может различить человека на расстоянии до 10 км. Также камера имеет тепловизор, который обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Для эффективной работы комплекса его размещают на высоте, чтобы был хороший обзор. Россияне устанавливают их на высокие здания, такие как башни и элеваторы, а также поднимают на специальных мачтах прямо над своими окопами.

Фото: Скриншот

Напомним, что 19 июня в Минобороны Украины сообщили о сложности ситуации в Луганской и Донбассе. Сюда российские оккупанты подтянули резервы, пытаются пойти в наступление и перехватить инициативу в Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Силы обороны обнаружили технику ВС РФ и отработали по ней противотанковыми ракетами. Так, экипаж БМП Bradley M2A2 обнаружил российский танк и успешно его "демилитаризировал".