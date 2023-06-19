Бойцы бригады "Магура" на Bradley сожгли российский танк, ударив с ПТКР TOW-2 (видео)

По информации парламентария Юрия Мысягина, украинские защитники обнаружили технику ВС РФ и успешно отработали по ней противотанковыми ракетами.

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Украинские защитники успешно уничтожили вражескую технику на юге страны. Соответствующими кадрами поделился 19 июня в соцсетях народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

"Бои на Юге Украины. Работа подразделений 47-й бригады "Магура" во время контрнаступления", — подписал видео он.

По данным нардепа, экипаж боевой машины пехоты (БМП) Bradley M2A2 обнаружил российский танк. Как говорится в посте, тогда военные попали во вражеские цели двумя противотанковыми управляемыми ракетами (ПТКР) TOW-2.

На кадрах можно увидеть, как защитники запустили снаряды по целях и как они взорвались после отработки подразделений.

"После поражения цели БМП успешно покинула позицию", — сообщил Мысягин.

Напомним, 19 июня бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ показали, как ликвидировали российскую боевую машину десанта вместе с ее экипажем.

Также 19 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры наступления украинских войск, а именно освобождение населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

19 июня бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ поделились кадрами уничтожения вражеского БТР-8. Защитники заметили перемещение двух российских машин, однако одна из них оказалась мопедом с наваренными сверху решетками-мангалом для защиты от БПЛА.