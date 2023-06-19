Бійці бригади "Маґура" на Bradley спалили російський танк, вдаривши з ПТКР TOW-2 (відео)

За інформацією парламентаря Юрія Мисягіна, українські захисники виявили техніку ЗС РФ та успішно відпрацювали по ній протитанковими ракетами.

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Українські захисники успішно знищили ворожу техніку на півдні країни. Відповідними кадрами поділився 19 червня у соцмережах народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

"Бої на Півдні України. Робота підрозділів 47-ї бригади "Маґура" під час контрнаступу", — підписав відео він.

За даними нардепа, екіпаж бойової машини піхоти (БМП) Bradley M2A2 виявив російський танк. Як йдеться у пості, тоді військові поцілили у ворожі цілі двома протитанковими керованими ракетами (ПТКР) TOW-2.

На кадрах можна побачити, як оборонці запустили снаряди по цілях та як вони вибухнули після відпрацювання підрозділів.

"Після ураження цілі БМП успішно покинула позицію", — повідомив Мисягін.

Нагадаємо, 19 червня бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ показали, як ліквідували російську бойову машину десанту разом з її екіпажем.

Також 19 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував кадри наступу українських військ, а саме звільнення населеного пункту П'ятихатки у Запорізькій області.

19 червня бійці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ поділились кадрами знищення ворожого БТР-8. Захисники помітили переміщення двох російських машин, однак одна з них виявилася мопедом із навареними зверху решітками-мангалом для захисту від БПЛА.