Залужный показал, как бойцы 128-й ОГШБ освободили Пятихатки в Запорожской области (видео)

На опубликованной записи применяется целый комплекс средств поражения и военной техники — от артиллерии, ударных дронов и ПТРК до средств расчистки минных полей.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал, как бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освобождали от оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Об этом он сообщил Telegram.

На видео применяется целый комплекс средств поражения и военной техники — от артиллерии и ударных дронов, и ПТРК до средств расчистки минных полей.

По оценкам западных аналитиков, российские войска существенно улучшили тактические подходы к ведению военной кампании. В публикации "Нью-Йорк Таймс" от 19 июня сообщается, что оккупационные войска применяют засады, не бросают колонны техники в районы боестолкновений, как это было прежде, и чаще зайдействуют аэроразведку. Авторы статьи проанализировали записи и видео, указывающие на улучшение действий ВС РФ. Но вместе с тем отмечают, что все же текущие достижения ВС РФ не вполне согласуются с первоначальными планами полного захвата Украины и разгрома ВСУ.

Напомним, что, ударный дрон ВСУ поразил редкую российскую БТР-80 с ракетными установками. На этой бронетехнике был установлен "козырек" для защиты от дронов, но это не помогло.

Также сообщалось, что ВСУ продвинулись по двум направлениям в районе Бахмута и южной части Украины. Продвижение на одном из них таких составило 7 км.