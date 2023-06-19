Враг стал сильнее: российская армия значительно улучшила свою тактику, – NYT

Оккупанты научились делать засады, не бросают колонны техники в район боевых действий и чаще используют аэроразведку.

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Российские войска улучшили свою оборону, координацию артиллерии и поддержку с воздуха. Об этом 19 июня сообщил The New York Times.

Журналисты просмотрели документы и видео, свидетельствующие об улучшении действий российской армии. Западные лица говорят, что, скорее всего, Россия стала более сильным врагом. Это важно, потому что Украина ведет контрнаступление, а РФ ведет оборону. Этот поворот, как отмечают в издании, все еще очень далек от первоначального плана России по полномасштабному вторжению и быстрому поражению Украины.

Авторы пообщались с 17 украинскими солдатами, российскими пленными, офицерами и западными официальными лицами, а также просмотрели серию видео и документов. Утверждается, что последние успехи Кремля, в том числе в Бахмуте, были и благодаря адаптации.

Как изменилась стратегия РФ?

Регулярная российская армия уже не ездит бронеколоннами в бой, где их могут быстро повредить или уничтожить. Также оккупанты чаще используют беспилотники и зондирующие атаки. Кроме того, ВС РФ научились делать засады, требующие терпимости и дисциплинированности. К таким выводам оккупанты пришли после огромных потерь в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

И наемники ЧВК "Вагнер" смогли опережать украинских военных благодаря тактике и единовременному личному составу.

Напомним, 19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ потеряли более 4,6 тысячи убитыми и ранеными на юге и под Бахмутом.

Также в британской разведке заявили, что подрыв Каховской ГЭС позволил ВС РФ опрокинуть тысячи войск в Запорожскую область.