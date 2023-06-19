Силы обороны Украины продвинулись по двум направлениям, — DeepState

Изменения зафиксированы на Бахмутском и Таврическом направлениях. На одном из них Силам обороны удалось продвинуться на глубину 7 км.

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Последние обновления, которые были внесены на интерактивную карту DeepState, свидетельствуют об успешном контрнаступлении украинских военных в двух направлениях — Запорожском и Бахмутском. Соответствующие изменения показаны на карте.

На карту внесли уже деоккупированное село Пятихатки в Запорожской области. В общей сложности на таврическом направлении защитники продвинулись на глубину 7 км.

г. Пятихатки, Запорожская обл.

Более того, защитники отбросили захватчиков с высоты возле Орехово-Василовки в Бахмутском районе Донецкой области.

Продвижение ВСУ на Донецком направлении

Напомним, украинские военные на прошлой неделе продвигались на Бахмутском направлении, российские оккупанты прилагали много усилий для остановки наступления. ВС РФ перебрасывали дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов на Бахмутском направлении.

Аналитики DeepState в отчете от 19 июня указывали, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута до 1,2 километров. Активные бои идут на востоке и северо-востоке от Клещеевки.

А 16 июня военным из 3-й отдельной штурмовой бригады удалось выбить оккупантов из лесополосы возле Бахмута. Воины 3-й отдельной штурмовой бригады использовали стрелковое оружие и зачистили местность. Также бойцы использовали БМП американского производства для поддержки.