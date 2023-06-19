Сили оборони України просунулися за двома напрямками, — DeepState

Зміни зафіксовані на Бахмутському та Таврійському напрямах. На одному з них силам оборони вдалося просунутися на глибину 7 км.

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Останні оновлення, які були внесені на інтерактивну карту DeepState, свідчать про успішне контрнаступ українських військових у двох напрямках — Запорізькому та Бахмутському. Відповідні зміни показано на карті.

На карту внесли вже деокуповане село П'ятихатки у Запорізькій області. Загалом на таврійському напрямку захисники просунулися на глибину 7 км.

м. П'ятихатки, Запорізька обл.

Більше того, захисники відкинули загарбників із висоти біля Оріхово-Василівки у Бахмутському районі Донецької області.

Просування ЗСУ на Донецькому напрямку

Нагадаємо, українські військові минулого тижня просувалися на Бахмутському напрямку, російські окупанти докладали багато зусиль для зупинення наступу. ЗС РФ перекидали додаткові підрозділи та збільшили кількість обстрілів на Бахмутському напрямку.

Аналітики DeepState у звіті від 19 червня вказували, що ЗСУ просунулися в районі Бахмута до 1,2 кілометра. Активні бої йдуть на сході та північному сході від Кліщеївки.

А 16 червня військовим із 3-ї окремої штурмової бригади вдалося вибити окупантів із лісосмуги біля Бахмута. Воїни 3-ї окремої штурмової бригади використовували стрілецьку зброю та зачистили місцевість. Також бійці використали БМП американського виробництва для підтримки.