Переговоры по войне в Украине могут пройти уже в июле, — СМИ

Украина якобы проявила инициативу по организации переговоров, которые касаются завершения войны.

Официальные мирные переговоры по войне в Украине могут состояться уже в июле. Об этом узнали журналисты студии ARD в Брюсселе, информирует Deutschlandfunk.

Инициатива по организации конференции якобы поступила от Украины. Пока официальных комментариев со стороны украинских чиновников относительно вероятных переговоров в июле не было.

Кроме представителей нескольких западных стран, в ней также приняли участие дипломаты с глобального Юга — в частности из Бразилии, Индии и Южной Африки, а также Китая. Согласно сообщениям, главной целью было изучить поддержку со стороны этих государств, которые до сих пор были преимущественно осторожными или нейтральными в войне в Украине.

Мирная конференция для Украины: что известно

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram рассказал подробности встречи в столице Дании — Копенгагене. На ней присутствовали представители из Бразилии, Великобритании, ЕС, Дании, Индии, Италии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Франции, Турции и Японии. Украину представляла делегация из Офиса президента и Министерства иностранных дел.

Ермак отметил, что Украина еще раз ознакомила советников с формулой мира, которая предусматривает 10 пунктов и основывается на принципах Устава ООН. Также был обсужден глобальный саммит мира. По словам руководителя Офиса Президента, потенциальным местом проведения может стать Украина.

Напомним, 19 июня в интервью The Wall Street Journal Ермак заявил, что невозможно говорить о мирных переговорах с Кремлем без полного вывода войск из Украины. Киев пытается найти единомышленников в странах Латинской Америки, в частности среди медийных личностей. По его словам, нашему государству не нужны посредники в мирных переговорах с Российской Федерацией, ведь глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует своего отказа от целей и делает неудачные попытки захватить Украину.