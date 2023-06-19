Никаких компромиссов: Ермак хочет привлечь Индию и Бразилию к мирному плану Зеленского

По словам главы Офиса президента, невозможно говорить о мирных переговорах с Кремлем без полного вывода войск из Украины. Киев пытается найти единомышленников в странах Латинской Америки, в том числе среди медийных личностей.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что пытается привлечь к мирному плану Владимира Зеленского Бразилию и Индию. Об этом он заявил в своем новом интервью The Wall Street Journal 18 июня.

По его словам, мирный план украинского президента предусматривает полный вывод российских войск со всей украинской территории и без этого невозможно говорить о каких-либо мирных переговорах с агрессором.

"Украина никогда не пойдет на компромиссы с Россией по территориальной целостности нашего государства", — говорится в сообщении.

Также Андрей Ермак отметил, что Украине не нужны посредники в мирных переговорах с Российской Федерацией, ведь глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует отказа от своих целей и предпринимает неудачные попытки по доминированию над Украиной.

К мирной формуле Владимира Зеленского глава ОП хочет привлечь такие страны, как Бразилия и Индия. Сейчас ведутся переговоры по их участию в мирном саммите.

Для быстрого открытия Латинской Америки, продолжает Андрей Ермак, нужно больше, чем дипломатические тонкости и перетасовка официальных бумаг. В социальных сетях он нашел колумбийского артиста с псевдонимом Малума. У него 63 миллиона подписчиков в Instagram и их можно было бы использовать для продвижения украинского месседжа, осталось только с ним связаться.

"Я не знаю этого певца, это не моя музыка. Но он нам нужен", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, 17 июня сообщалось, что РФ хочет захватить Украину, чтобы после этого начать войну с НАТО. По словам главы Офиса президента люди, которые считают прямое столкновение России с НАТО невозможным, ошибаются. Чтобы этого не допустить, Украина должна стать членом Альянса.