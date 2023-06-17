Строят СССР 2.0: РФ хочет захватить Украину, чтобы после этого начать войну с НАТО, — Ермак

По словам главы ОП, люди, которые считают прямое столкновение России с НАТО невозможным, ошибаются. Чтобы этого не допустить, Украина должна стать членом Альянса.

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Россия хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО и воссоздать Советский Союз. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram.

Он заявил, что воссоздание так называемого "СССР 2.0" невозможно без прямого столкновения с НАТО.

"Враг надеялся, что в случае оккупации он сможет принудительно мобилизовать миллионы украинского населения в армию по примеру временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. И благодаря этому Россия хотела быть готова к прямому столкновению с НАТО", — написал Ермак.

По его словам, люди, которые считают прямое столкновение России с НАТО невозможным, ошибаются. Чтобы этого не допустить, Украина должна стать членом Альянса. Именно это поставит крест на любых посягательствах президента РФ Владимира Путина.

"Это решение способно сделать Североатлантический союз более сильным. И стратегически оно сделает цену прямого конфликта с НАТО для России неподъемной. Уже сейчас Украина нуждается в гарантиях безопасности, как промежуточный этап перед вступлением в Альянс", — отметил Ермак.

Глава ОП сказал, что, если мир будет колебаться, то РФ и дальше будет рассматривать Украину в качестве своей цели для оккупации.

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина и НАТО выстраивают новую систему безопасности в Европе. По словам министра обороны Украины, во время комиссии Украина-НАТО обсуждались 2 ключевых вопроса. Первый — саммит Альянса в Вильнюсе, второй — безопасность Европы в будущем.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенбрег 16 июня заявил, что в июле Украину не пригласят в Альянс. По его словам, есть три более важных момента, которые требуют урегулирования.