Россия заявила, что британские истребители приблизились к границе, - Sky News

В Минобороны РФ сообщили, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы в воздух была поднята пара истребителей Су-27

Москва заявила, что подняла в воздух пару самолетов после того, как три иностранных самолета, в том числе два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приблизились к российской границе над Черным морем, сообщает Sky News.

Позже Минобороны России заявило, что приближающиеся самолеты развернулись в сторону от границы.

В сообщении говорится: "26 июня 2023 года российские системы контроля воздушного пространства обнаружили три воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации над акваторией Черного моря.

Два истребителя Су-27 армии РФ поднялась в воздух для выявления воздушных целей и предотвращения нарушений государственной границы Российской Федерации".

Российское военное ведомство заявило, что истребители идентифицировали воздушные цели как самолет разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя ВВС Великобритании "Тайфун".

Иностранные самолеты не пересекали границу, после чего российские самолеты благополучно вернулись на свой аэродром.

"Полет российских истребителей был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над международными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", — добавили в Минобороны России.

В Министерстве обороны Великобритании ситуацию пока не комментируют.

21 июня Фокус писал о том, что истребители Typhoon перехватили самолеты РФ возле авиапространства НАТО. Полет российской авиации не соответствовал международным нормам. Британские Typhoon были подняты по тревоге для перехвата Ту-134 и Су-27.

Напомним, что 8 и 9 июня Военно-воздушные силы Великобритании обнаружили вблизи воздушного пространства НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители Альянса. Утром 9 июня британским летчикам снова пришлось перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, которые двигались к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.