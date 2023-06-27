Самолет Пригожина приземлился в Беларуси, — аналитики (фото)

"Повара Путина" ожидают в белорусской столице после его неудачного мятежа в России.

Самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина зафиксировали в воздушном пространстве Беларуси. Он приземлился на военном аэродроме Мачулищи. Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40", — говорится в сообщении.

До этого в телеграм-канале сообщили, что самолет Пригожина заходил на посадку в Национальном аэропорту Минск.

Находится ли на борту "главный мятежник РФ", неизвестно.

Также отмечается, что кремлевские провоенные телеграм-каналы сообщили, что "подразделения ЧВК "Вагнер" вместе со штатным оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси", но до сих пор никто из белорусов не видел колонны Вагнера на территории страны.

Напомним, что террорист Гиркин заявил, что Пригожин после мятежа может податься в президенты РФ и выразил уверенность в том, что в Кремле никаких соглашений с "поваром Путина" придерживаться не будут.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 июня, в первой половине дня бизнес-джет Embraer Legacy 600, связанный с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, совершил перелет из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. В полете воздушное судно выключило транспондер (устройство, передающее сигнал о местонахождении борта) над Волгоградской областью рядом с Ростовской.