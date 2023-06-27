Их не более 10: в Воздушных силах сообщили ценность самолета Ил-22, который сбили "вагнеровцы"

По словам спикера Юрия Игната, самое важное в любом самолете — это экипаж, поэтому его потеря является "самым ценным достижением".

Во время неудачной попытки главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина идти на Москву, его наемники сбили редкий самолет Ил-22. Он используется как ретранслятор. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для НВ.

Наемники ЧВК "Вагнер" во время попытки мятежа сбили несколько вертолетов и самолет. Известно, что всего средства ПВО "вагнеровцев" сбили ударный Ка-52, военно-транспортный Ми-8, радиоэлектронной борьбы Ми-8 и ударного типа Ми. Предпоследний является важным для армии РФ, потому что их в принципе не существует много. Так же и с самолетом Ил-22, которых в Воздушно-космических силах РФ до 10 единиц.

По словам Юрия Игната, Ил-22 за время полномасштабной войны, украинские ЗРК поражали такой борт, однако он получал лишь повреждения. Самолет смог приземлиться на одну из российских баз, где вероятно, его восстановили.

"Это тоже важная техника, которая есть на вооружении российской армии. Я думаю, их у России также есть до 10 единиц — как и А-50. Но поражение его впервые — это тоже для нас хорошие новости. И плюс летчики — это самое ценное достижение. Пилотов так просто не подготовишь, нужны годы, чтобы воспитать настоящего пилота, который может выполнять боевые задачи", — пояснил Игнат.

Ил-22 работает вместе с самолетом А-50У. Он является ретранслятором, то есть борт передает сигнал и сообщает о ситуации в воздухе. Также его иногда называют воздушным пунктом управления. Сейчас в РФ он не производится.

Напомним, 25 июня Евгений Пригожин заявил, что у них был "дурак ПВОшник", который сбивал все воздушные цели.

27 июня аналитики обнаружили, что самолет Пригожина приземлился в Беларуси на военном аэродроме Мачулищи.